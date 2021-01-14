В Крымском федеральном университете откроют инжиринговый центр «Генетические и клеточные биотехнологии». Как сообщили в пресс-службе вуза, на создание и развитие центра КФУ получил грант Министерства науки и высшего образования РФ на 210 миллионов рублей в течение трех лет.Инжиниринговый центр КФУ будет направлен на развитие генетических и клеточных технологий в области медицины и сельского хозяйства.- Инжиниринговые центры призваны создавать новые продукты по заказу предприятий реального сектора экономики. Основные задачи нашего центра – это создание клеточных продуктов для медицинских целей, например, клеточных пленок, клеточных культур или, как их еще называют, клеточных вакцин для лечения различных заболеваний, - отметил проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин.Также центр будет работать в области диагностики генетических заболеваний, онкогенетики, диагностики онкологических заболеваний на генетическом уровне, разработки новых методов подбора химиотерапии и индивидуальной терапии в онкологии.В конкурсе приняли участие 105 организаций, 11 из них стали победителями.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50