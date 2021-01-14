В Бахчисарайском районе поймали собаку «с неадекватным поведением». Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета по ветеринарии Крыма, животное успело покусать 11-летнего ребенка, коз и других собак.- По результатам обследования установлено, что бездомная собака зашла во двор к гражданам и нанесла покусы ребенку (11 лет) и домашним животным (собаке и козам), отловленная собака поставлена на 10-дневное карантинное наблюдение, - рассказали в Госкомитете.Владельцу животных разъяснили, как проводить профилактику бешенства.Ребенка, пострадавшего от укуса, направили в медицинское учреждение, а животных провакцинировали от бешенства. Кроме того, специалисты провели дезинфекцию подворья.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50