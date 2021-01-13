Многих пожилых людей Крыма волнует вопрос, что делать, если нет возможности ухаживать за могилами и памятниками своих воевавших родственников, которые были похоронены до 2014 года.- Сегодня, если ветеран умирает, то погребение и памятник ему обеспечены в соответствии с федеральными законами – компенсация по линии Министерства обороны. А те, кто умер до 2014 года в Крыму, не подпадают под этот закон, - рассказала депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко, слова которой приводит Крымская газета.Вопрос уже неоднократно пытались решить через региональное Министерство труда и соцзащиты.- Они попросту не знают, с какого года вести расчет, с какого года компенсировать, восстанавливать и так далее. Нужно найти точку отсчета, - объяснила Савченко, добавив, что совет ветеранов мог бы стать инициатором решения этого вопроса.С подобной просьбой к депутату Госдумы от Крыма уже приходили двое жителей Крыма. Но помочь им удалось только через привлечение спонсоров и волонтеров.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50