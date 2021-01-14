Российский актер Сергей Жигунов все еще находится в Крыму на восстановлении после коронавируса.После того, как главный гардемарин страны накануне Нового года попал в ялтинский ковидный госпиталь, многие крымчане запереживали о самочувствии актера – возраст все-таки. Актер регулярно выкладывает в свой инстаграм моменты своей жизни и показывает, как он проходит оздоровление на полуострове после болезни.Новый год актеру пришлось встречать в больничной палате, но уже к Рождеству его выписали. Во время праздников мэр Ялты Янина Павленко даже присылала Жигунову холодец и мандарины.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50