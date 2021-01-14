В Крыму собираются внедрять систему раздельного сбора мусора. И первым городом, где появятся баки для сбора в соответствии с видами отходов, станет Симферополь.- Мы в этом деле не на теоретическом, а на практическом старте, - подчеркнул директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Денис Попко в эфире радио «Спутник в Крыму».В столице региона для этих целей установят 121 бак. В зеленые контейнеры горожане будут выбрасывать отходы органического происхождения, в желтые – то, что можно использовать вторично: пластик, бумагу, металл. Расстановка начнется к концу месяца.- Будем следить за их заполняемостью и регулировать их количество на той или иной точке. Если мы увидим, что на одной из улиц граждане пользуются, например, чаще зеленым баком, то увеличим их количество, - добавил Попко.С внедрением системы раздельного сбора мусора, по его словам, отпадет необходимость в мусороперерабатывающих заводах. Сухую фракцию будут отсортировывать в небольших ангарах, и проблем с продажей вторсырья не возникнет, заверил директор госпредприятия.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50