Жительница Алушты чуть не оставила семью 41-летней женщины из Симферополя без подарков.Инцидент произошел в торговом центре: воровка вытащила чужую сумку с пижамой, детскими спортивными штанами и золотым кольцом из шкафчика для вещей. Общая сумма ущерба составила больше 6 тысяч рублей.В полицию с заявлением о краже обратилась сама пострадавшая. Под подозрением оказалась 50-летняя жительница Алушты, которую сотрудники правоохранительных органов сразу задержали. В содеянном женщина созналась, пояснив, что вещи вытащила из незапертой ячейки.Против воровки возбудили уголовное дело по факту кражи, ей грозит до двух лет лишения свободы. Все украденные вещи вернули пострадавшей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50