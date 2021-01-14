Супружеская пара из Севастополя решила обокрасть супермаркет не традиционным способом: неоплаченный товар они спрятали в детскую коляску к младенцу.Предполагая, что никто ничего не заметит, 35-летний муж с 23-летней женой вывезли из магазина продуктов на сумму больше 4 тысяч рублей.- Пропажу товара обнаружила 46-летняя управляющая магазином. Она и обратилась в полицию, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.Сотрудники вычислили воров и оперативно их задержали. Против супружеской четы возбудили уголовное дело по факту кражи. Им грозит до 5 лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50