Среди крымских пользователей социальных сетей распространяется жуткая история о 16-летней школьнице, скончавшейся из-за безответственности медиков. Родители девочки несколько раз обращались в Черноморскую центральную районную больницу, но точный диагноз пациентке установили только тогда, когда спасти ее уже не было возможности, сообщает ForPost.В больницу школьница впервые обратилась 7 января: жаловалась на острую боль в животе и сильную рвоту. Медсотрудники взяли анализы и назначили лечение, но прописанные медикаменты не помогли.Состояние девочки ухудшилось в ночь с 9 на 10 января. Обеспокоенные родители сразу же доставили ребенка в Черноморскую ЦРБ, однако врачи заверили, что анализы в норме, и попросили подождать 11 января.Встревоженные родители ждать не решились и в тот же день обратились в частную клинику, однако прописанные препараты также не помогли. 11 января школьница потеряла сознание. Ее госпитализировали, обследовали, установили точный диагноз – непроходимость кишечника. Ребенку требовалась операция.Однако школьница так и не пришла в сознание после хирургического вмешательства.На данный момент в Следкоме по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летней пациентки ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ».- Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация, представляющая интерес для следствия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и события, предшествующие трагедии, - уточнили в пресс-службе структуры.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50