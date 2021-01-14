В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) посчитали недоказанными ряд обвинений Украины, которые были выдвинуты России из-за Крыма. Официальный Киев утверждает, что в Крыму с 2014 года нарушаются права человека.При этом в ЕСПЧ сообщили, что частично готовы рассмотреть межгосударственную жалобу, отмечают в Минюсте РФ.Так, в суде считают, что не доказаны обвинения по убийству мирных граждан, безосновательному задержанию и запугиванию иностранных журналистов, незаконному изъятию имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, а также якобы политически мотивированному уголовному преследованию по-украински настроенных лиц.В Минюсте отметили, что «необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года».При этом в ЕСПЧ намерены дальше рассматривать дело, в рамках которого будет дана правовая оценка претензиям украинской стороны по различным обстоятельствам, связанным с событиями 2014-2015 годов.Напомним, Украина подала в ЕСПЧ жалобу 13 марта 2014 года, в которой говорилось о большом количестве нарушений прав человека и преступлениях в Крыму. В этом обвиняли Россию.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50