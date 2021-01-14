Жителя Ялты заключили под стражу за попытку дать следователю 150 тысяч рублей в качестве взятки.У обвиняемого и его подельников два года тому назад был нелегальный бизнес: мужчины занимались изготовлением и продажей в Ялте суррогатной алкогольной продукции.- Напитки под видом чачи и вина изготавливались и разливались в тары в жилых квартирах, склад готовой продукции размещался в арендованном помещении на центральном рынке города, - цитирует пресс-службу Следкома по Крыму и Севастополю Крым 24.Во время расследования дела сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли у мужчины готовую к реализации продукцию и спиртосодержащие жидкости. Общая масса конфискованного алкоголя превысила 4,5 тонны.В скором времени обвиняемый обратился к следователю с предложением вернуть ему также изъятые у него деньги за материальное вознаграждение. Мужчину тут же задержали оперативники.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50