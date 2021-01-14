Бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Симферополя приговорили к 4 годам колонии и штрафу за то, что он брал взятки и освобождал от призыва на службу, сообщили в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту.Мужчину признали виновным в совершении сразу семи преступлений, одно из которых - мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.Теперь его ждет штраф 80 000 рублей и четыре года исправительной колонии.По данным следствия, бывший руководитель почти год обманом получил от семерых граждан 620 тысяч рублей и 2,5 тысяч долларов США. Взятки освобождали людей от призыва на военную службу.- Хотя в действительности, ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий, сделать этого он не мог, реальной возможности способствовать в силу своего должностного положения в освобождении указанных лиц от призыва на военную службу по состоянию здоровья не имел, а также не собирался предпринимать для этого каких-либо действий, – также отметили в ведомстве.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50