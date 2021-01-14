Симферопольцы, проживающие недалеко от набережной реки Салгир, 14 января обнаружили, что неизвестные похитили 10 секций чугунного ограждения. Фотографии с опустевшим забором появились в соцсетях.- Только вчера секции чугунного ограждения были на месте. Сегодня - 14 января, их украли, - написал житель столицы в Facebook Владимир Иванов.В администрации города КП-Крым сообщили, что власти уже поставлены в известность о случившемся, меры принимаются.- О краже чугунных секций на набережной Салгира рассказали горожане. Заявление в полицию уже подано. Раньше люди ломали одну-две секции, но в таких объемах кражи еще не было, - отметили в администрации Симферополя.Теперь властям предстоит искать дополнительные деньги для восстановления ограждения. Против воров возбудят уголовное дело по статье «Кража». Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50