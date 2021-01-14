Пострадавшая из-за хлопка газа в частном доме на западе Крыма скончалась. Как сообщил руководитель главного следственного управления СК по республике Владимир Терентьев, следователи готовятся возбудить уголовное дело.- В Межводном у нас произошел взрыв бытового газа. К сожалению, вчера одна из жертв скончалась. Будет возбуждено уголовное дело, мы проверим все обстоятельства следственным путем, - отметил Терентьев.Он также подчеркнул, что уже на начальном этапе стало понятно, что монтирование газового оборудования было произведено кустарно. Поэтому следователи будут выяснять, кто и при каких обстоятельствах это сделало.Напомним, 9 января в жилом доме села Межводное Черноморского района произошел хлопок газа. В результате пострадало три человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50