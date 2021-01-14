Часть Симферополя останется без воды на сутки в связи с аварийно-восстановительными работами на ВНС «Жаворонки».Ограничения начнут действовать в 21.00 14 января. Жителям и гостям крымской столицы посоветовали сделать суточный запас, так как водоснабжения не будет до 00.00 15 января. Графики подвоза воды разместят позднее.В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» также предупредили, что после завершения работ вода может быть мутной.Ознакомиться со списком адресов, где в указанный ранее период будут перебои с водоснабжением, можно по ссылке.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50