15 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет ток, потому что энергетики будут ремонтировать оборудование.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Киевская, 88-92 (чет);ул. Гагарина, 19а, 27;ул. Дачная, 6-16 (чет);ул. Перегонец, 4-18(чет), 1-19(нечет);просп. Победы, 76, 80, 122СЕВАСТОПОЛЬс 9.00 до 15.00пр-т Античный 1-А,3;ул. Героев Сталинграда 47,51,53,63с 9.00 до 17.00ул. Правды 33-Б;пр-т Античный 18,20,20-А,20-Бс 11.00 до 17.00ул. Дальняя пос. Вавилово 6-22(чет); 3, 7-21(нечет);ул. Вавилова, 15;ул. Симферопольское шоссе, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 64, 66;ул. Орта-Мале, 25, 47;ТСН Помолог уч.51пер. Мореходный 2-14,1-5; про. Троицкий 2-12,15-А,1-3,9,17с 8.00 до 17.00Ул. Мельникова 1-13, 15, 18, 21, 24-а, 26-30 (чет), 36, 40;пер. Арефьева 3, 5, 6-12 (чет), 13-23 (нечет), 27;ул. Арефьева 1, 2-а, 4, 6-а, 7, 8, 10, 10-а, 11, 12;ул. Тимма 2-8, 14-26 (чет), 15, 21-27 (нечет), 25, 33, 34, 42-а, 42-в, 44, 48;ул. Урусова 2, 6, 15-а, 17-а, 18, 23-29 (нечет), 28, 37, 39, 41, 47, 57, 59;ул. Абазы 2-6 (чет), 4-а, 6-а, 14, 16, 26, 37, 52;ул. Верещагина 13-23 (нечет), 27-33 (нечет), 43, 45, 47, 55, 57, 72, 74, 76;ул. Баркасная 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13;бул. Декоративный 1-11 (нечет);ул. Парусная 8, 12, 16, 51, 53;ул. Синютина 9-15 (нечет), 10-18 (чет);ул. Уланская 2-6;ул. Связистов 2-8 (чет), 3-15 (нечет), 6/8, 10-28 (чет), 19, 25, 31-39 (нечет), 32, 36, 40, 41;ул. Матэ Залка 2, 2-а, 6-а, 6, 12;про. Мачтовый 3, 12;ул. Драгунская 3-7 (нечет), 4-26 (чет), 15, 17, 17-а, 27-31, 33, 37, 41;ул. Гусарская 3-15 (нечет);бул. Английский 7-а, 10-18, 19-а, 19-23, 28-39;ул. Хомутова 12, 12-а, 14, 16, 18;ул. Крошицкого 1, 3, 11, 15, 16, 21, 23, 27, 33, 37, 41, 49;ул. Кавалерийская 1, 5, 5-а,б, 6, 7, 7-б, 9, 10, 11, 24, 26;пер. 1-ый Хомутов 9;пер. 3-ый Хомутов 5, 6;ул. А. Ахматовой 13-17 (нечет), 45;2-ый пер. Хомутовый 1,3;ул. Лукомская 3-а, 3-б;пер. 5-ый Хомутовой 4, 6, 11, 15;ул. Остен-Сакена 12, 14, 20, 22, 23, 31, 32, 35-38, 46-48, 51, 53, 56, 59;ул. Апошанского 1-13 (нечет), 16, 17, 21-25 (нечет), 30-32, 35, 37, 38-44 (чет), 43, 45;ул. Ковалевского 1-9, 18, 22, 23-29 (нечет);ул. Бисти 4, 5, ул. Гарина-Михайловского 5, 6ул. Земляничная 1-7, 14, 18, 24-А, 26-30 (чет);ул. Прохладная 1-Б, 1-5 (нечет), 18;ул. Наклонная 1, 3;ул. Утренняя 6-Б, 6-18 (чет), 9, 11, 17, 25, 32;ул. Песочная 33;ул. Аланская 25, 33-39 (нечет), 45, 51, 59, 69-73 (нечет);ул. Легионная 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20;ул. Генерала Витмера 17, 25;ул. Мускатная 1-А, 1-Б, 2-А, 2-А/1, 3-Д, 3-Г, 3-В, 1/1, 3-Б, 4-24 (чет), 4-А, 5-29 (нечет), 6/2, 9-А, 9-Б, 16-А;ул. Благодатная 1-20, 1-А/1, 23-Б;пер. Благодатный 23-Б, 25;ул. Композиторская 2, 8-А, 9, 10-А, 10-18 (чет), 13-19 (нечет), 14-А, 18-А, 20-А, 26, 28, 31, 33, 34, 39, 45Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50