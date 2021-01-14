В социальных сетях набирают популярность кадры с места ДТП, произошедшего на одной из улиц крымской столицы.Темной ночью 14 января белая машина марки «Mercedes-Benz» на большой скорости врезалась в автомобиль KIA, а затем снесла столб. Инцидент произошел на улице Ломоносова.Повреждение электроопоры привело к замыканию, в результате чего жители двух улиц остались без света. Были ли пострадавшие или жертвы в этой аварии – неизвестно.- Когда уже власти примут меры, и в таких районах появятся знаки «Жилая зона», а на перекрестках – «лежачие полицейские»?! Это не трасса «Таврида» и не скоростная дорога, это – жилая зона! – возмущаются очевидцы в социальных сетях.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50