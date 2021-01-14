Несмотря на то, что в Крым прибыла крупная партия цефтриаксона, в аптеках все еще фиксируют дефицит других медикаментов против COVID-19.- Препараты ампульные дексаметазона, метилпреднизолона и их торговых наименований закреплены по госконтрактам за медучреждениями, оказывающими помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Они в первую очередь будут поставляться в медорганизации, - пояснил руководитель межрегионального управления Росздравнадзора по РК Василий Климов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.Он добавил, что на данный момент все медорганизации в полной мере обеспечены дексаметазоном для оказания необходимой помощи больным коронавирусом.- Эти препараты назначаются, как правило, для оказания помощи в стационарных условиях, - отметил Климов.По его словам, в крымских аптеках отмечают нехватку еще одной группы препаратов: лидокаина.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50