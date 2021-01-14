В преддверии Нового года почти 30 семей из Симферопольского района получили ключи от квартир в новостройке, построенной за три года в поселке Гвардейское.- Это первый дом, который построен в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья 2016-2020 годов. На подходе у нас еще один большой дом, более 300 семей получат новые квартиры в первом квартале 2021 года, - отметил бывший министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, слова которого приводит Крымская газета.В Крыму программа переселения из аварийного жилья – первая за 20 лет. И, по словам главы администрации Симферопольского района Диониса Алексанова, она довольно успешно реализуется.- Это является развитием нашего района и в целом республики. На этом мы не останавливаемся. Много сделано, но много сделать еще предстоит, - подчеркнул Алексанов.В новые квартиры семьи планируют переехать в самое ближайшее время.- Квартиры сданы под ключ – заходи и живи. Все есть. Для нашей семьи пенсионеров это огромный плюс. И самое главное – безопасность всех жильцов нашего аварийного дома теперь обеспечена, - отметила одна из счастливых обладательниц ключей от новой квартиры Наталья Евсеева.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50