На одном из пешеходных переходов Симферополя водитель иномарки сбил пенсионерку. Инцидент произошел 12 января в 19.30.Автомобиль марки «Mazda», за рулем которого находился 28-летний водитель, двигался по улице Киевской в направлении Москольца. 65-летняя женщина в это время переходила дорогу на красный сигнал светофора.- Двигаясь прямо на зеленый свет, водитель допустил наезд на пешехода, - цитирует пресс-службу УГИБДД РК Крым 24.Женщину, пострадавшую в аварии, госпитализировали в ближайшую горбольницу. По факту ДТП проводится проверка.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50