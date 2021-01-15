Украинская телерадиокомпания планирует усилить свой сигнал на Донецкую и Херсонскую области. Акционерное общество увеличит мощность своих передатчиков в несколько раз.Национальный совет Украины одобрил идею «Национальной общественной телерадиокомпании». Передатчики с большей мощностью собираются использовать для «Голоса Донбасса», «Украинского радио», «Радио «Проминь» и «Радио «Культура».Кроме этого, нацсовет продлил срок действия разрешения на временное вещание коммунальному предприятию «Телерадиокомпания «Первый западный» (Львов). Оно будет вещать до 24 января 2022 года в Луганской области.Всего мощность передатчиков НОТУ хочет увеличить в 49 населенных пунктах в 16 областях Украины, в том числе в Херсоне.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50