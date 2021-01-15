Администрация Керчи временно приостанавливает личный прием граждан до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе управления муниципалитета по организационной работе.Главной причиной такого решения стали ограничительные меры по профилактике коронавируса. Теперь прием граждан будет проводиться в телефонном режиме или онлайн.- 18 января с 10 до 11 часов - заместитель главы администрации по вопросам образования, культуры, спорта и туризма Ренат Джапаров;- 19 января с 14 до 15 часов - заместитель главы администрации по вопросам земельных и имущественных отношений, архитектуры, градостроительства и рекламы Екатерина Федоренко;- 20 января с 14 до 15 часов - заместитель главы администрации по вопросам труда и социальной защиты населения, экономики, торговли, делам несовершеннолетних и межнациональных отношений Юлия Атамалян;- 22 января с 11 до 12 часов - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальным вопросам Алексей Гуськов;- 26 января с 10 до 11 часов - первый заместитель главы администрации по вопросам транспорта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергей Шимко.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50