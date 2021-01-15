Число автомобильных заправочных станций, где использовалось некачественное топливо, уменьшилось с 16 в 2019 до 6 в 2020 году. За нарушение считается повышенное содержание серы в дизельном топливе и бензине.Во время проверок некачественное топливо выявили на АЗС компании «Крым Ойл» в поселке Нижнегорский, трех автозаправках ООО «БАШ АЗС» в Феодосии, Судаке и Керчи, а также на заправке ООО «Орион» в Феодосии и компании «ТТ» в Евпатории.Крым входит в список субъектов России, где используется наименее качественное топливо, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на данные Росстандарта.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50