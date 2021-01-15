В Евпатории два человека стали пленниками колеса обозрения из-за аварийного отключения электроэнергии. Инцидент произошел в районе набережной имени Терешковой, сообщает ForPost.Застрявшие на аттракционе клиенты самостоятельно спуститься не могли, потребовалась помощь спасателей.- Прибыв на место, спасатели с помощью аварийного механического устройства для приведения в движение аттракциона произвели оборот колеса и спустили людей в безопасное место, - сообщили изданию в пресс-службе МЧС по РК.В медпомощи пострадавшие не нуждались.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50