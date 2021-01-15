В Евпатории мать задушили своего девятилетнего сына. Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления по Крыму, женщину госпитализировали в больницу для лечения пациентов с психическими отклонениями.Как сообщили в ведомстве, днем 14 января 39-летняя жительница Евпатории во время ссоры нанесла телесные повреждения своему 9-летнему сыну. Мальчик скончался от удушения.Сейчас в отношении горе-матери возбуждено уголовное дело об убийстве. В следкоме также установили, что женщина страдала психическими заболеваниями, поэтому ее госпитализировали в одно из медучреждений.- Назначены соответствующие экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления, - отметили в ведомстве.Надзорные органы республики в скором времени организуют проверку по факту смерти ребенка и дадут оценку работе профилактических служб, органов опеки и попечительства.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50