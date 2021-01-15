Крымские полицейские поймали трех мужчин, которые незаконно снимали деньги из городских терминалов, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Во время зимних праздников мужчины взламывали платежные терминалы и забирали из них деньги.- В результате серии оперативных комбинаций, проведённых сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Симферополю совместно с коллегами из МВД по Республике Крым, были задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении этих преступлений, – отметили в пресс-службе.Подозрение пало на неоднократно судимых 33-летнего жителя Симферопольского района, 36-летнего жителя Раздольненского района и 44-летнего евпаторийца. По ночам они с помощью специальных инструментов вскрывали аппараты и воровали кассеты с деньгами. За новогодние праздники они успели «обчистить» 17 терминалов В Симферополе, Евпатории и Ялте.В полиции на крымчан возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50