В Крыму комплекс вакцины «Спутник V» получили 149 человек. Еще 602 прошли первый этап. Побочных эффектов ни у кого не зафиксировано.- Добровольно прививаются не только медицинские работники, но и другие категории населения, - цитирует ЦУР замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского.- Все, кто прошел вакцинацию, находятся под контролем и жалоб на побочные эффекты не зафиксировано.Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Крыму 15 декабря 2020 года. На базе медицинских учреждений полуострова открыт 31 прививочный пункт.Крым получил 8042 дозы вакцины от коронавируса. До конца февраля ожидается еще 84 тысячи доз.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50