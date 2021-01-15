В этом году власти Крыма заключат контракты на проведение ремонта и реставрацию еще двух объектов Ханского дворца в Бахчисарае - «Ханской мечети» и «Екатерининской мили».Комплекс дворца состоит из 16 объектов, на ремонт 9 из них уже заключены контракты. Также проектно-сметную документацию подготовили по трем строениям: «Баня «Сары Гюзель», «Надгробная ротонда», «Сады и парковые сооружения». Только предстоит разработать проекты еще по двум объектам: «Главный корпус» и «Гарем», сообщили КП-Крым в министерстве культуры Крыма.Контракты на ремонт «Ханской мечети» и «Екатерининской мили» заключат в этом году, после чего подрядчики сразу приступят к работе.- В Ханском дворце продолжаются ремонтно-реставрационные работы, которые проводят по ФЦП. На сохранение уникальных объектов дворцового ансамбля выделено 2 миллиарда рублей, - рассказала министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.Полная реставрация единственного в мире образца крымскотатарской дворцовой архитектуры проводится впервые.- Важно восстановить и сохранить исторический узнаваемый облик, аутентичность архитектуры, элементов внутреннего убранства и декора. Также нужно создать комфортные условия для выставок, экскурсий, обеспечить доступность для маломобильных групп населения, - добавила министр.Арина Новосельская заключила, что несмотря на ремонтно-реставрационные работы, Ханский дворец по-прежнему входит в топ-3 популярных музеев-заповедников Крыма. В 2020 году его посетили порядка 450 тысяч человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50