Работать ялтинка не любила, а вот деньги - обожала. Часто она представляла, как уедет отдыхать заграницу или купит дорогую машину. Каждое новое предложение о трудоустройстве не устраивало, все казалось слишком сложным. И тут крымчанку осенило, создав схему обмана людей, она начала получать большие деньги.Женщина в свои 42 года не хотела себе в чем-то отказывать, отбыв наказание за прошлую уголовную статью «организация занятия проституцией», она не стала налаживать свою жизнь, а вновь пошла по скользкой дорожке.Жительница Ялты решила сдавать туристам номера в гостинице «Пальмира Палас», хотя не была сотрудницей этого отеля. Так она обманывала людей с 2018 года по январь 2020 года. Доверчивые туристы отправляли по указанному номеру карты деньги, желая забронировать номер, а в итоге оставались ни с чем.За три года мошеннице удалось своровать 57 миллионов 659 тысяч рублей. Найти злоумышленницу полиции пока не удалось.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50