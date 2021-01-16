Коронавирус сделал Крымский полуостров популярнейшим местом отдыха россиян.Специалисты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, подведя опрос пользователей соцсетей, выяснили, когда они планируют отдыхать на полуострове в этом году.- Август – самый популярный месяц для отдыха в Крыму 2021, - сообщили аналитики.Оказалось, что 33 процента российских туристов мечтают подышать морским воздухом и полюбоваться красотами Крыма в третий летний месяц. Не забыт июль – ему отдали предпочтение 24 процента отдыхающих.«Бронза» у первого летнего месяца: июнь набрал 18 процентов голосов.В список аутсайдеров попали март, ноябрь и декабрь.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50