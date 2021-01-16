Сотрудники полиции Симферополя приняли заявление от 42-летнего горожанина, который стал жертвой интернет-мошенников.- Потерпевший на одном из тематических интернет-сайтов выставил на продажу свадебное платье своей родственницы, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.Когда пришло сообщение со ссылкой якобы об оплате продаваемых им вещей, то крымчанин перешел по ссылке, ввел номер своей банковской карточки для зачисления денег, ввел и код подтверждения. Но деньги не пришли, а наоборот карточка опустела.Сотрудники полиции по подозрению в дистанционном мошенничестве задержали 16-летний жителя Краснодарского края, который во всем признался. Да и при обыске были изъяты вещдоки причастности парня к преступлению. На подростка завели уголовное дело. По п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, ему грозит лишение свободы до шести лет. Подозреваемый дал подписку о невыезде.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50