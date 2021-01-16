Зима проявила свой норов на Крымском полуострове: злючка щедро засыпала снегом окрестности Алушты.В итоге возле села Верхняя Кутузовка возникли снежные заносы, которые привели к автомобильной пробке.Дорожная служба спешно пытается навести порядок на проезжей части. Не теряют время и очевидцы – водители и пассажиры, попавших в затор автомобилей, снимают фото и видео, которые тут же выкладывают в социальные сети.- Плотно стоим! - констатирует видеопост в популярном крымском паблике.- Алушта. Участок дороги между Нижнеи Кутузовкои и Изобильным, - гласит другой.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50