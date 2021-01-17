В дежурную часть полиции Центрального района Симферополя представитель строительной организации принес заявление о том, что кто-то украл партии электросчетчиков. Общая сумма ущерба свыше 100 тысяч рублей.- По подозрению в преступлении задержан 45-летний житель одного из сел Симферопольского района, работающий электриком на строительном объекте, где были похищены счетчики, - сообщили в пресс-службе МВД России по РК.Задержанный не стал отрицать свою вину и рассказал, что измерительные приборы он продал незнакомцу за 17 тысяч рублей. Деньги потратил на собственные нужды.На электрика завели уголовное дело за кражу. По п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ ему грозит лишение свободы до 5 лет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50