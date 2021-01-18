Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование причин дорожного коллапса из-за снегопада. Несмотря на неоднократные штормовые предупреждения,службы оказались не готовы к уборке автомобильных дорог.- Ситуация по уборке дорог была отвратительная,- подчеркнул Аксенов. - Решения, в том числе организационные, завтра-послезавтра буду приняты. Провалился город Симферополь сточки зрения уборки - эта работа была организована архи плохо, объездная была завалена.Автомобильные заторы из-за снежных наносов и гололеда образовались на трассе «Таврида». На помощь пришла техника МЧС и силы Минобороны РФ.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50