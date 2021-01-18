В 2020 году аэропорт Симферополь обслужил 4,63 миллиона человек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.По информации пресс-службы, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток сократился на полмиллиона человек. Это связано с ограничениями из-за коронавируса. Самыми популярными направлениями для полетов стали Москва и Санкт-Петербург. Также туристы выбирали для полетов Екатеринбург, Новосибирск и Казань.Во второй половине лета аэропорт Симферополь работал в условиях рекордного трафика.- В августе впервые в истории месячный пассажиропоток превысил 1 миллион пассажиров, суточный трафик достигал рекордных 44 тысячи человек, а количество взлетных и посадочных операций доходило до 250 в день, – отметили в пресс-службе.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50