В Симферополе открыли пункты обогрева, где жители и гости столицы смогут получить горячий напиток и согреться. На базе трех МУПов: Железнодорожного, Киевского и Центрального развернули 13 точек.Кроме чая, симферопольцы могут рассчитывать на необходимую помощь.ГДЕ РАЗМЕСТИЛИСЬ ПУНКТЫ ОБОГРЕВАВ Киевском районе появилось 7 пунктов по таким адресам: ул. Лермонтова, 5; ул. Полевая, 109; ул. Мате Залки, 1а; ул. Кечкеметская, 196; ул. Морозова, 13; ул. Фрунзе, 36; ул. Краснознаменная, 26. Два пункта развернули в Центральном районе: на ул. Аральской, 59 и на ул. Крымских партизан, 13.В Железнодорожном районе открыли 4 точки: ул. Дзюбанова, 13 (работает круглосуточно); ул. Калинина, 18; ул. Железнодорожная, 8; ул. Яблочкова, 4.Пункты обогрева работают с 8.00 до 17.00.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50