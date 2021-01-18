В ближайшие дни в Крым придет настоящая зима. Как сообщили в пресс-службе МЧС по республике, аномальная минусовая температура продержится еще двое суток.В эти дни температура воздуха опустится до 8 градусов мороза.- В связи с вторжением холодного арктического воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы, - отметили в ведомстве.Максимальные температура воздуха в ближайшие дни составит 10-15 градусов.Также в МЧС предупредили водителей об аварийных ситуациях на дорогах. Спасатели не рекомендуют отправляться в горно-лесную местность, чтобы не получить обморожение или переохлаждение.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50