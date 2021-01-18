В Ленинском районе Крыма из-за отключения теплоснабжения школьникам отменили занятия. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на штабе по водоснабжению.- Часть детей, которые добирались подвозом в Ленинском районе, остались дома, - уточнил он. - Договорились, что дети в школу не пойдут.По информации МинЖКХ, причиной отключения теплосетей стали аварии на электролиниях из-за снегопада.- В Ленинском районе из-за аварий на сетях электроснабжения три котельные перешли в аварийный режим на 2-3 часа, - уточнил замминистра ЖКХ Исмет Аблаев.В критической ситуации оказался город Щелкино. Изношенные сети не выдерживают понижения температуры, теплотрассы рвутся, и в системе не остается воды. В итоге без теплоснабжения остались 84 многоквартирных дома, две школы и детский сад. После выявления утечек теплоснабжение восстановили.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50