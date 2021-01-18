Разное отношение Лондона к схожим ситуациям с Фолклендскими (Мальвинскими) островами и Крымом вызвало недоумением у российских политиков. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это проявлением двойных стандартов.Во время референдума на архипелаге, прошедшего по инициативе местных властей 10-11 марта 2013 года, и по итогу которого был подтвержден статус заморский территории Великобритании, Лондон «очень жестко» настаивал, что местные жители имеют право на самоопределение.- Мы напомнили об этом англичанам, когда они взволновались в марте 2014-го по поводу референдума в Крыму. Мы спросили у них, неужели расположенные за 10 тысяч миль от Англии Мальвины имеют роскошь на самоопределение, а крымчанам, которые всю жизнь были в составе нашей страны, в таком праве отказано? Ответ был прост: «Это две разные вещи», - рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.Он также подчеркнул, что вопрос с архипелагом также стоит решать через диалог, как это и предусмотрено в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.СПРАВКА КПФолклендские (Мальвинские) острова – архипелаг в юго-западной части Атлантического океана, за территорию которого разгорелся спор между Аргентиной и Великобританией.Вооруженный конфликт, произошедшей в 1982 году, закончился для Аргентины поражением, и Великобритании был возвращен контроль за островами. В марте 2013 года референдум закрепил за архипелагом статус заморской территории Англии.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50