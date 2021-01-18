В Центральном музее Тавриды Симферополя откроется выставка «Республика Крым: время становления. К 30-летию референдума о статусе полуострова».- Это - историческое волеизъявление народа и “Крымская весна 1992 года”, повлекшие за собой принятие первой крымской Конституции и выборы в 1994 году президента Крыма, а также ликвидация большинства завоеваний крымского сообщества в 1995-м, что нашло свое выражение в Конституции 1998 года, - цитирует пресс-службу музея Крым 24.Открытие экспозиции состоится 20 января. На ней представят подлинные исторические документы, личные вещи участников событий, а также фотографии памятных эпизодов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50