Крымчанин долго присматривал для себя новую недвижимость, и вот в 2019 году купил старенький, но хороший дом в селе Мысовое Ленинского района. Хозяйственный мужчина сразу принялся приводить в порядок новое жилище - делал ремонт, покупал новую мебель. И вот 12 января текущего года руки дошли до чердака, однако уборка закончилась находкой опасных предметов.Мужчина собирал старые книги, сметал пыль и наткнулся на странные вещи, которые принял за тротиловые шашки. Испугавшись взрывоопасных предметов, 47-летний крымчанин вызвал МЧС.Прибывшие специалисты выявили на мансарде 8 взрывпакетов, 2 ракеты на пневматическое оружие и 2 патрона на ракетницу.Оказалось, что ранее по этому адресу проживал 72-летний мужчина, который хранил взрывоопасные объекты у себя на чердаке.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50