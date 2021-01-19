Ресторан Мияги Rest в Симферополе запускает традиционные социальные акции, приуроченные к Дню рождения заведения.Так, с 19 по 21 января 5% с каждого чека будет направлено на поддержку инвалидов с рассеянным склерозом. Данная акция проходит в рамках сотрудничества с волонтерами движения «Мы Вместе».- Совместная благотворительная деятельность Мияги Family и волонтерского центра «Мы Вместе» началась еще весной 2020 года – в трудный период для жителей Крыма и Севастополя. Тогда волонтеры «Мы Вместе» участвовали в доставке товаров первой необходимости нуждающимся и продолжают свою деятельность сейчас, - рассказал руководитель отдела маркетинга Мияги Family Дмитрий Воронов.Кроме того, гости Мияги Rest в эти же дни могут помочь нуждающимся продуктовыми наборами: в обмен на пачку гречки для малоимущих каждый гость получает пикантный суп том ям с курицей.Напомним, Мияги Rest отметит свой День рождения 21 января в 18:00. Торжественная программа включает welcome-drink и угощение для всех гостей, выступление фокусника, подарки и призы от Мияги Family и многое другое.