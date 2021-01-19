Пьяный житель Краснодарского края, будучи за рулем автомобиля, пытался скрыться от крымских полицейских.К инспекторам ДПС, дежурившим на одной из дорог региона, обратились очевидцы: один из автомобилей во время езды совершал странные маневры, чем создал угрозу безопасности окружающих.Водитель попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, решивших его остановить. Все требования нарушитель игнорировал, а когда погоня закончилась, он заблокировал двери автомобиля и хотел снова уехать.- Как выяснилось, у 38-летнего жителя Краснодарского края, управлявшего транспортным средством, присутствовали признаки опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на месте с помощью прибора «Алкотестер», результат превысил норму в 8 раз, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.Против жителя Краснодарского края составили протоколы за ряд административных нарушений. Его также отстранили от управления автомобилем на долгий срок.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50