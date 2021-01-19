Крым выполнил план на 2020 год по Федеральной целевой программе на 99,3%. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.- В 2020 году на мероприятия ФЦП было выделено 65 миллионов рублей, - отметил он. - По результатам выполнения проектов экономия составила 1,5 миллиарда рублей, кассовый расход - 97% от плана. Фактический кассовый расход с учетом экономии составил 99,3%.На Региональную адресную инвестиционную программу (РАИП) в республиканском бюджете было предусмотрено 4,6 миллиарда рублей на проектирование, строительство и капремонт 599 объектов. Из них на 393 работы планировали завершить в 2020 году, фактически выполнили на 380 объектах. Кассовое освоение РАИП составило 4,3 миллиарда рублей, или 92,9%.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50