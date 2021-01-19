Крымчане обрадовались снегу, ожидая, что местные водохранилища значительно пополнятся. Однако, не все так просто. Чтобы уровень воды поднялся до нормальной отметки, в республике за одну-две недели должна выпасть двухмесячная норма осадков - не менее 100 мм.О ситуации с погодой рассказал климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов.- Для ощутимого пополнения водохранилищ на полуострове за короткий период должно выпасть минимум 100 мм. Но рассчитывать на такие объемы не стоит, ведь по средним многолетним нормам в январе-феврале у нас выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц, - объяснил климатолог.Он добавил, что летом еще возможно получить столько осадков, но зимой в Крыму они очень не продолжительные и не дают нужных запасов воды.- За январь этого года в Крыму выпало 34 мм осадков, а это лишь 80% от месячной нормы. Это поможет образовать небольшой сток, но водохранилища существенно не наполнятся, - рассказал Владимир Рябов.Эксперт добавил, что 2021 год в тоже будет засушливым.- Каждые 3-4 года в регионе наблюдается засушливый период, затем идет влажный. В этот раз засушливый период начался в 2019 году, ситуация усугубилась в 2020 году, статистика показывает, что и 2021 год, к сожалению, будет засушливым. Поэтому летом продолжительных ливней ждать не стоит, - отметил Рябов.Климатолог оценил вероятность образования продолжительных дождей летом 2021 года в Крыму, она составила 20-30%.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50