Министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев покинул свой пост из-за срыва программы по расселению аварийного жилья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.- 11 января министр ЖКХ уволен, сейчас исполняет обязанности Сергей Донец, - напомнил он. - Оргвыводы (по выполнению программы) уже сделаны.Программа по расселению аварийного жилья в Республике Крым по итогам 2020 года сорвана. МинЖКХ сорвало сроки по 7 объектам Региональной адресной инвестпрограммы и на 500 миллионов не реализовал программу благоустройства общественных территорий за счет правительства Москвы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50