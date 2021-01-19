В Красногвардейском районе на нерегулируемом пешеходном переходе погибли два человека. Инцидент произошел вечером 16 января.Водитель автомобиля марки «LADA Vesta» ехал по автотрассе из Симферополя в Джанкой. В этот момент освещенную дорогу по зебре переходили двое мужчин. Не заметив их, 60-летний автомобилист сбил пешеходов.- Пострадавшие от полученных травм скончались. Пассажирка «LADA Vesta» получила телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.На месте происшествия работали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, после которой примут соответствующее процессуальное решение.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50