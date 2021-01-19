Граждане Украины снова смогут добираться на поезде к граничащим с Крымом территориям. Такое решение приняла компания «Украинские железные дороги», сообщил ее глава Владимир Жмак.Напомним, железнодорожное сообщение с 13 декабря также восстановили с подконтрольной Киеву Авдеевкой, которая располагается в Донбассе.- Работа над возобновлением сообщения с территориями, которые находятся возле Крыма, уже ведется. Но в саму республику поезда пока заехать не могут, так как это неподконтрольная зона - заявил Жмак.Еще руководитель компании рассказал о невыгодности прерывания железнодорожного сообщения.- В первую очередь мы делаем это для украинцев, которые живут в Крыму. Но и с экономической стороны нам не выгодно было прерывать сообщение. Особенно это касается поезда «Киев-Москва», который был очень популярным и соответственно прибыльным, - объяснил Жмак.В заключении он отметил, что ограничения мешают развиваться украинской экономике. Так, страна потеряла транзитные грузы и пассажирские перевозки.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50