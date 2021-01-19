В больницы Крыма с различными травмами за 14, 15 и 16 января обратилось 250 человек. Специалисты рассказывают, что в большинстве случаев это не связано с погодой и наледью. Лишь в 20% людей травмировались на снежных горках.Роста травматизма в республике не наблюдается, рассказали в Минздраве по РК.- За три дня с травмами в больницы обратилось 250 человек. Из них 20% неудачно покатались на Ай-Петри и Ангарском перевале, - отметили в ведомстве.Кроме того, загрузки не наблюдается и в детской травматологии. За выходные число обращений даже уменьшилось.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50