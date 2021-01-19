В конце января в Крыму завершат акцию в память об участниках Керченско-Эльтигенской операции, которую не удалось закончить летом из-за того, что одна бронемашина затонула во время форсирования пролива.В Военно-техническом обществе сообщили, что форсировать Керченский пролив будут на БТР-80 в период с 25 по 31 января.- БТР-80 Саратовского отделения Военно-технического общества принимал участие в форсировании Керченского пролива в прошлом году во время акции «Керченский десант «Дорога мужества». Однако из-за того, что одна из бронемашин ушла под воду и акция была остановлена, бронетранспортер не смог преодолеть всю дистанцию. В январе мы завершим маршрут Керченского десанта. Зимой, конечно, условия сложнее. Но технику мы уже на воде испытали. Через Керченский пролив зимой мы пройдем первый раз, - сообщил председатель Саратовского отделения МРОО СИЭВТ «Военно-технического общества» Сергей Жерновой.Бронетранспортер начнет проплывать пролив от мыса Тузла в Краснодарском крае до керченского поселка Георгиевское. Команда будет ждать благоприятных погодных условий (штиль) в конце января и завершит прошлогоднюю акцию «Керченский десант «Дорога мужества».Акция – продолжение бронепробега 20-23 января, который посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50