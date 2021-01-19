Крымским спасателям пришлось эвакуировать лебедей-шипунов, зимующих на озере Сасык-Сиваш, из-за замерзания водной глади.- Было принято решение взять надувную лодку, положить ее на лед и с помощью этой лодки мы добрались до птиц, разрушили лед возле них и освободили, - цитирует начальника евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крыма-СПАС» Максима Расевича Крым 24.Но, по словам старшего преподавателя кафедры лесного дела Агротехнической академии КФУ имени В.И. Вернадского Владимира Кучеренко, беспокоиться о птицах не стоит: они способны самостоятельно справиться с подобной ситуацией. Так, лебеди могут спокойно переместиться к не замершему участку воды.- Периодически поступают сообщения о том, что птицы замерзают, вмерзают в лед. В большинстве случаев, такие сообщения сильно преувеличены. То есть сердобольные люди, видя отдыхающих на льду птиц, они почему начинают думать, что птицам нужна помощь, они терпят бедствие, поэтому стараются их спасти, - отметил эксперт.Единственная сложность, которая может появиться у лебедей с замерзанием озера, - невозможность в короткий срок найти пропитание. Птицы питаются растениями, которые растут под водой.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50